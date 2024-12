Centrale biometano, un incontro

Si parlerà della centrale a biometano a Granarolo nell’assemblea pubblica organizzata dal gruppo ambientalista Faenza ecologica per sabato 11 gennaio alle 16.30 in piazza Manfredi 2 a Granarolo, nella sede del quartiere. Sarà presente Gianni Tamino, biologo ed esperto dei rischi delle centrali a biomassa e a biometano, membro del comitato scientifico di Isde (associazione medici per l’ambiente).

In una nota Faenza ecologica afferma che due società controllate da Snam hanno acquistato la centrale di Granarolo con l’obiettivo di ampliarla e trasformarla in centrale a biometano.