Centrale idrica, nuovo look. Il serbatoio sarà abbattuto, guida tecnologica da remoto

Sono in corso i lavori di ammodernamento della centrale idrica di via Antica Popilia del Gruppo Hera, all’incrocio con via Teodora, all’altezza del cavalcavia che collega la città e il quartiere San Giuseppe. Gli interventi – che saranno presentati lunedì all’assessora Federica Del Conte – prevedono la sostituzione delle elettropompe, che permetterà la dismissione e la successiva demolizione del serbatoio pensile. Realizzato negli anni ’60 del secolo scorso, il serbatoio grigio avrebbe altrimenti richiesto un adeguamento sismico-funzionale troppo oneroso.

La centrale idrica di via Antica Popilia si occupa di distribuire l’acqua potabile nel centro storico e nella zona nord-occidentale della città e complessivamente i suoi serbatoi sono in grado di accumulare fino a 6milioni di litri di acqua con una portata pari a circa 450 litri al secondo, quantità in grado di riempire due autocisterne al minuto. I lavori rappresentano la seconda fase di un’opera di revamping, il cui primo stralcio è cominciato nell’estate del 2023. I due interventi prevedono il potenziamento e la ristrutturazione della centrale, attraverso l’installazione di nuove elettropompe di ultima generazione in sostituzione delle precedenti.

I lavori permettono dunque di garantire prestazioni energetiche migliori, con un risparmio energetico di circa il 30%. Inoltre, il collegamento diretto tra le elettropompe e il sistema di distribuzione consente di variare in tempo reale la potenzialità, adeguandosi rapidamente alle esigenze di acqua potabile della cittadinanza. Contestualmente, migliorano anche i sistemi di controllo e di funzionamento da remoto dell’impianto, consentendo al Polo tecnologico telecontrollo e call center tecnico di Hera a Forlì di monitorare 24 ore su 24 il funzionamento delle apparecchiature. In questo modo, è possibile intervenire immediatamente in caso di guasto.

La prima fase dell’intervento ha visto una spesa di 600mila euro, a cui ora fa seguito un secondo investimento di 400mila euro. La centrale fu già oggetto di un investimento di 375 mila euro già nel biennio 2016-2017, quando furono impermeabilizzate le coperture dei serbatoi e l’interno delle due vasche di stoccaggio.

Lucia Bonatesta