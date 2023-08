Centri assistenza e urgenza In due anni ne apriranno 6 per accogliere i pazienti con ’codici bianchi’

Nuovi medici di base da un lato, l’entrata in funzione del Cau in città dall’altro. O forse si potrebbe dire che il lato è lo stesso: il rafforzamento della medicina territoriale,che si struttura per cercare di superare quella mancanza di risposte che spesso spinge i cittadini a rivolgersi a Pronto soccorso oberati di lavoro, dove attendere ore e ore per una visita. Questo è il fronte su cui la sanità si concentrerà questo autunno, la sfida da vincere per migliorare sia l’assistenza ai pazienti che l’organizzazione ospedaliera. I Cau infatti, acronimo di Centri di assistenza e urgenza, sono ’Pronto soccorso’ per i codici bianchi, con medici (di base e guardia medica), infermieri e tecnici di radiologia. Da qui al 2025 ne apriranno sei in provincia, con la possibilità di eseguire direttamente qui gli esami più semplici. Il primo è già attivo al presidio sanitario San Giorgio di Cervia, mentre un altro arriverà entro l’anno al Cmp. In seguito, entro il 2025, altri quattro apriranno a Faenza, Castel Bolognese, Lugo e Conselice.

Partiamo dai medici di base, ricercatissimi da alcuni anni soprattutto nelle zone più periferiche della Bassa Romagna: ci sono stati infatti parecchi pensionamenti, legati al fatto che fino a pochi anni fa circa il 60% dei medici di famiglia in servizio era nato tra il 1950 e il 1959. Ora pare che la situazione si stia riassestando: "Ci aspettiamo nuove assunzioni – dice Mauro Marabini, direttore del dipartimento di Cure primarie a Ravenna –. Negli ultimi tre anni in Emilia-Romagna abbiamo avuto un alto numero di ragazzi al corso di formazione dei medici di medicina generale, circa 300 all’anno. Hanno tutti il titolo per poter assumere un incarico fin da subito, seppur con delle limitazioni sul numero di assistiti. Questo si combina al fatto che coloro che esercitano la professione ora possono avere un numero di assistiti superiore rispetto al passato: e così, per l’effetto combinato, la carenza si riduce. Riteniamo che con l’assegnazione di settembre e il bando di ottobre si arriverà ad avere una buona copertura entro la fine dell’anno, tranne che in alcune zone periferiche. I medici tenderanno a concentrarsi sempre di più nei centri storici, ma ora sono anche incentivati ad avere un secondo ambulatorio nelle frazioni, anche grazie alla collaborazione con Comuni, farmacie, ambulatori e comunità locali". Realtà che spesso e volentieri, pur di non perdere il servizio del medico di base, sono disposte a mettere a disposizione locali e alleggerire i medici delle spese legate all’uso degli spazi". Il futuro, comunque, è nelle équipe multidisciplinari, con la presenza di più medici e infermieri. E anche nei famosi Cau. Al momento fervono i preparativi per quello al Cmp: "C’è un problema di spazi che a breve dovrebbe essere risolto, con il trasferimento di alcune attività che ora si trovano lì in altre sedi – prosegue Marabini –. Si tratta di una questione di riordine, niente di irrisolvibile. Naturalmente è già tutto ben strutturato, perché al Cmp è già presente il supporto amministrativo e infermieristico, così come la strumentazione radiologica". Anche per i medici la partenza è facilitata: "Ora al punto di primo intervento di Cervia lavorano con i doppi turni – dice Marabini – ma a settembre, con la fine dell’estate, servirà meno personale. Qualcuno di coloro che sta operando lì sarà disponibile al Cau al Cmp, e sono persone già formate, che ben conoscono il lavoro. Oltre a loro ci saranno alcuni medici di base che lavorano in centro a Ravenna e che hanno pochi assistiti, per i quali è quindi possibile portare avanti entrambe le attività".

Sara Servadei