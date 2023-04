Centri ricreativi comunali Già aperte le domande

Il servizio Nidi e Scuole dell’infanzia del Comune di Ravenna ha anticipato, rispetto all’anno scorso, l’apertura delle iscrizioni ai Centri ricreativi estivi comunali Cren e Crem per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Le iscrizioni sono aperte da venerdì scorso fino a venerdì 5 maggio. Le domande dovranno essere presentate in modalità on-line con identità digitale collegandosi all’indirizzo https:www.comune.ra.itaree-tematichegiovani-scuola-e-universitascuolaservizi-on-line

Possono presentare domanda i genitori di bambini che stanno già frequentando nidi comunali e convenzionati e scuole dell’infanzia comunali e statali, purché impegnati in attività lavorativa nel periodo richiesto per il Centro estivo. Per i bambini che stanno già frequentando nidi, scuole private,paritarie Fism, è possibile presentare la domanda di iscrizione solo se tali nidi e scuole non sono attivi nel periodo richiesto per il Centro estivo comunale. Il servizio ha anticipato anche la pubblicazione della graduatoria dei bambini ammessi che sarà disponibile sul sito del Comune di Ravenna dal 31 maggio al 9 giugno. Per procedere ad uno scorrimento più rapido delle graduatorie e dare risposte più tempestive, sono stati rivisti i tempi di rinuncia ai turni assegnati, nel caso in cui la famiglia non necessiti più del servizio: da 3 giorni lavorativi a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del turno. Il numero dei turni previsti è il medesimo dell’estate scorsa: 820 turni per il Cren e 850 per il Crem. Si conferma il numero di 7 sedi Crem, mentre le sedi Cren sono otto. Per informazioni: 0544482394 – 485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e [email protected]