Centro antidiscriminazioni: "Diamo aiuto psicologico e legale alla comunità Lgbti"

Sono state 45, da marzo, le persone che si sono rivolte al Centro antidiscriminazioni LGBTI di via Berlinguer. "I bisogni emersi dai colloqui – spiega Ciro di Maio, coordinatore del centro – sono diversi. Cresce il bisogno di informazioni sui percorsi di transizione di genere e sempre più persone hanno bisogno di supporto nell’elaborazione del coming out e di socializzazione in spazi sicuri. Tra quelli che si sono rivolti a noi sono pochissime le persone giovani, la maggior parte rientra in una fascia centrale che non oltrepassa i 50. Solo in due casi abbiamo incontrato persone più in là con gli anni. Riguardo ai giovanissimi capita che ci contattino gli insegnanti per chiedere aiuto, perché vedono alcuni dei loro alunni in difficoltà, isolati all’interno della classe. Abbiamo accolto anche un uomo adulto che era stato aggredito e picchiato pesantemente. È stato difficile per lui accettare l’origine omofobia della violenza di cui era stato oggetto". Sono diverse anche le scuole che hanno contattato il centro.

"Chiedono aiuto – prosegue – ma hanno anche difficoltà a inserire gli incontri con il centro nell’ambito delle loro progettazioni. A breve saremo in una scuola di Faenza per effettuare incontri con insegnanti e genitori". Al centro sono arrivate anche richieste di accompagnamento legale nella denuncia di episodi di bullismo e di discriminazione. Da aprile 2022 ad oggi il centro è cresciuto e offre ascolto, prima accoglienza alle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e non binarie, intersessuali e asessuali e alle loro famiglie, grazie al supporto di psicologhe, avvocate e operatrici dell’accoglienza. Tra gli avvocati del centro c’è anche Sara Scarpellini che spiega il tipo di supporto che viene offerto. "Noi – sottolinea – ci occupiamo di tutto quello che è stragiudiziale, poi si valuta ogni caso volta per volta". La richiesta più forte a cui ha risposto il Centro è stata quella di formazione. Sono stati organizzati 6 corsi tra Ravenna e Rimini rivolti a 75 persone tra operatori socio-sanitari, operatrici dei centri antiviolenza, docenti e professionisti della comunicazione.

Sono stati realizzati incontri pubblici di sensibilizzazione per presentare i servizi del CAD e in occasione del Coming Out Day. "Le richieste di formazione – prosegue di Maio – arrivano anche dalle aziende". Il centro ha in programma anche una serie di campagne promozionali. A novembre saranno affissi in città i manifesti della campagna ‘Insieme si può’ che ha come focus i bisogni specifici delle persone LGBTQIA*+. In uscita anche la campagna ‘Io vado al Centro perché’ che accende i riflettori sulle buone pratiche e la cultura del rispetto delle diversità. A queste due campagne si unisce quella social che celebra alcune ricorrenze importanti. A breve sarà online sul sito del Centro il podcast ‘Queer family’ nato come omaggio a Michela Murgia. "Ci ha anche contattato l’università di Ravenna – conclude di Maio – per attivare all’interno della sede un nostro sportello".

