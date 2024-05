Centro Antidiscriminazioni. Tutte le novità in arrivo

Una biblioteca, uno sportello, che tra pochi giorni verrà inaugurato all’interno dell’Università e poi i corsi di formazione, perché il bisogno di nuovi volontari cresce sempre di più. Sono alcune delle attività messe a punto dal Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna per il secondo anno di vita del progetto nato da Arcigay Ravenna e Arcigay Rimini e realizzato con il contributo di UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

La biblioteca queer, la cui sede sarà all’interno del Centro Antidiscriminazioni in via Berlinguer, verrà inaugurata prima dell’estate. "Al suo interno – spiega il coordinatore del centro, Ciro Di Maio – ci saranno i volumi provenienti da un fondo dell’Arci, altri frutto di donazioni e altri ancora acquistati da noi. Stiamo finendo la catalogazione per consentire la consultazione esterna del materiale. Gli orari di apertura saranno quelli del centro". Martedì alle 16.30 verrà inaugurato nella sede universitaria di via Tombesi Dall’Ova lo sportello gestito dal Centro Antidiscriminazioni, rimarrà aperto e a disposizione degli studenti tutti i martedì. Il corso di formazione servirà invece ad avvicinare nuove persone e a coinvolgerle nelle numerose attività che il centro realizzerà per il 2024 e 2025. "L’biettivo – prosegue Di Maio - è accrescere le competenze delle persone che operano all’interno del centro, qualificare la presa in carico e il rapporto con le persone LGBTQIA+* che hanno bisogno di supporto e condividere buone prassi". Il corso si terrà al Centro antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna ed è articolato in 4 moduli in programma il 30 maggio, il 6, 13 e 27 giugno dalle 17.30 alle 20.30. Docenti del corso saranno Natascia Maesi, presidente nazionale di Arcigay, Manuela Macario, responsabile lavoro della segreteria nazionale di Arcigay e Gabriel Corbelli, referente Sport di Arcigay Rimini. In programma ci sono anche incontri e presentazioni di libri.

Al centro si rivolgono in media due, tre persone a settimana, per chiedere aiuto, consigli, consulenza. ‘Rispetto all’inizio - osserva Di Maio - si è abbassata l’età di chi si rivolge a noi, che ora è attorno e inferiore ai 30 anni, anche se mancano i giovanissimi. Siamo molto orgogliosi della programmazione delle attività del centro e ci auguriamo che gli eventi previsti siano un’occasione per far conoscere alla cittadinanza i nostri servizi".