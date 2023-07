Centro Attività Vivaistiche di Tebano, Fabio Burroni confermato alla presidenza

Si è svolta l’assemblea della società cooperativa agricola Cav (Centro Attività Vivaistiche) per l’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione per il prossimo triennio. Il presidente uscente, Fabio Burroni, ha proposto all’assemblea il gruppo uscente, formato da Pier Filippo Tagliani, Marcello Sbrighi, Francesco Calderoni, Riccardo, Zanzi, Nicola Dalmonte, Oriano Navacchi, Jacopo Diamanti, Gabriele Maccanti, Lucilla Danesi (unica novità al posto di Secondo Danesi, ndr), Michelangelo Leis, Davide Dalmonte e Giuliano Dradi. L’assemblea ha nominato all’unanimità il Cda con i componenti indicati, che hanno accettato l’incarico. Nel corso dell’assemblea, Burroni ha ricordato la figura del consigliere uscente Secondo Danesi, premiandolo con una targa. L’assemblea ha poi approvato all’unanimità il nuovo Collegio sindacale: confermati Giuseppe Cortesi (Presidente), Bruno Albonetti e Morana Visentin. Sono poi stati nominati Francesco Calderoni vicepresidente vicario e Jacopo Diamanti vicepresidente. Gli obiettivi per il prossimo triennio sono sfidanti, a partire dalla realizzazione di due nuove screen house da 700 e 300 metri quadri nel centro aziendale, una serra indexaggi da 360 mq dotata di 4 box fitotroni, infine un nuovo ricovero attrezzi da 250 metri quadri.