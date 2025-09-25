Centro Civico, nel weekend la due giorni equestre

Palio, novità in arrivo al Centro Civico Rioni. Sabato 27 e domenica 28 settembre in programma una speciale giostra della Quintana.

Al Centro Civico, nell’ultimo weekend di settembre, in programma una due giorni equestre, all’insegna di una speciale giostra della Quintana. In arrivo cavalieri da ogni parte d’Italia per sfidarsi, insieme ai portacolori dei rioni faentini, sulle piste del Palio.

Un nuovo appuntamento entra nel calendario delle manifestazioni faentine: sabato 27 e domenica 28 settembre il Centro Civico Rioni ospiterà ’Special Event 2025’, una due giorni di corse all’anello, spettacoli ed esibizioni, che vedrà protagonisti i cavalieri delle Giostre del Niballo e fantini provenienti da tutta Italia. Un evento promosso dalla Cooperativa dei Manfredi. La manifestazione è stata promossa dalla Cooperativa dei Manfredi, società di servizi dei Rioni faentini, insieme al Comitato Giovani Rionali.

Fulcro dell’iniziativa sarà la speciale ’Giostra della Quintana’, organizzata dal settore nazionale Equitazione di O.p.e.s. (Organizzazione per l’Educazione allo Sport – ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) in collaborazione con I.s.h.a. (Italian Stock Horse Association). Il Centro Civico Rioni, affidato dal Comune di Faenza ai cinque rioni cittadini – Giallo, Nero, Rosso, Verde e Borgo Durbecco – sarà così teatro di due giornate dedicate alle sfide equestri. Le scuderie, cuore pulsante del Palio del Niballo e della Giostra della Bigorda d’Oro, ospiteranno cavalieri e cavalli impegnati nelle prove di abilità. Sabato 27 settembre i cavalieri si cimenteranno con la lancia utilizzata nelle tenzoni faentine sulla pista che riproduce fedelmente quella del Palio, correndo uno per volta per infilare anelli di diametro sempre più piccolo.

Domenica 28 settembre, invece, la gara si sposterà sulla pista a forma di ’otto’, modellata su quella del campo di Foligno, con le stesse modalità di corsa. Entrambe le giornate inizieranno intorno alle 9 e si concluderanno con le premiazioni verso le 16, con pause dedicate al pranzo e alla cura dei cavalli, veri protagonisti della kermesse. Un weekend per tutti. L’ingresso al Centro Civico Rioni sarà libero e aperto a tutti. La struttura, immersa nella zona pedecollinare di Graziola, a breve distanza dalla cittadella dello sport di piazzale Mario Tambini, è facilmente raggiungibile in bicicletta o a piedi, imboccando da via Sant’Orsola la stradina vicino al passaggio a livello parallela alla ferrovia Faenza-Brisighella. Domenica pomeriggio l’appuntamento si aprirà alle 14.30 con l’esibizione dei giovani sbandieratori dei Rioni. A seguire, si svolgeranno alcune attività pensate per i visitatori meno legati al mondo dell’equitazione. In entrambe le giornate sarà inoltre attivo un punto di ristoro all’ora di pranzo, a disposizione di cavalieri, accompagnatori e pubblico.

Gabriele Garavini