Centro di assistenza anche a Castello

Sei ore al giorno, sette giorni su sette, con accesso diretto: ha inaugurato ieri a Castel Bolognese il secondo Centro di assistenza urgenza del Distretto di Faenza, dedicato ai problemi di salute urgenti e non gravi della popolazione della valle del Senio. E’ stato realizzato presso la Casa della Comunità di Castel Bolognese, in viale Roma 3/b. Sarà attivo con accesso diretto ogni giorno della settimana, dalle 14 alle 20 nelle giornate di martedì e giovedì, e dalle 8 alle 14 in tutti gli altri giorni. Ogni turno sarà coperto da un medico e un infermiere. Il Cau garantisce, oltre alle prestazioni erogate dalla Continuità assistenziale, prestazioni non complesse attualmente erogate come codici bianchi e verdi nei Pronto soccorso. Per il Ps di Faenza gli accessi con codice bianco e verde che non necessitano ricovero e con una sola prestazione erogata, sono pari a circa il 15% del totale degli accessi. La visita e alcuni accertamenti diagnostici sono gratuiti per tutti i cittadini residenti o assistiti della regione, mentre per tutti gli altri la visita avrà un costo di 20 euro da corrispondere al medico, a fronte di relativa ricevuta. Le ulteriori prestazioni specialistiche, prescritte dal medico del Cau per il completamento diagnostico, sono a carico del paziente con relativo ticket, se dovuto, in base alle esenzioni possedute. Il paziente che accede al Cau è accolto dal personale infermieristico.

In caso di dolore toracico o addominale, dispnea o cefalea intensa inusuale, l’infermiere o il medico del Cau contattano la Centrale operativa 118 per l’attivazione del trasporto in emergenza del paziente. In assenza di indicatori di criticità il percorso del paziente può seguire diverse traiettorie, come le dimissioni, la prescrizione di ulteriori accertamenti urgenti con relativa prenotazione, l’invio al Pronto soccorso o agli specialisti per approfondimenti urgenti, le dimissioni con prescrizione di ulteriori accertamenti con richiesta di visita specialistica.

I Cau possono erogare visite mediche, certificazioni, trattamenti farmacologici al bisogno, prescrizioni di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali, procedure chirurgiche minori come suture e medicazioni, prelievi per indagini di laboratorio, elettrocardiogramma e raccordo rapido per esami radiologici ed ecografici, osservazione post-trattamento, attivazione di percorsi e prestazioni a completamento dell’iter diagnostico.