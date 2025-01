Centro di raccolta rifiuti di via Righi, maxi-progetto da 824mila euro

È in arrivo un investimento da 824mila euro per il centro di raccolta rifiuti di via Righi a Faenza: il via libera è arrivato nei giorni scorsi dal Comune, una volta concretizzato il finanziamento di provenienza Pnrr che sosterrà parte delle operazioni, per un totale di 366 mila euro. La parte degli interventi non rientrante nel finanziamento a firma Next Generation Eu sarà a carico di Hera, che dovrà mettere a disposizione 308mila euro (a far lievitare il totale fino a 824mila euro è l’Iva). La multiutility provvederà anche all’esecuzione dei lavori: a finanziarli saranno i fondi di remunerazione dalla tariffa per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, nello specifico alla voce Investimenti.

Gli interventi clou sono relativi all’adeguamento alla normativa antincendio, cui ne sono associati poi altri per un più generale efficientamento del centro di raccolta. Più nel dettaglio, le operazioni vedranno l’installazione di una nuova pesa a ponte carrabile, a raso, delle dimensioni sei metri per tre; la realizzazione di box in carpenteria metallica chiusa per il deposito e lo stoccaggio temporaneo di bombolette spray e di oli infiammabili; la creazione di un nuovo impianto antincendio del sito con rete di idranti con un nuovo gruppo di pompaggio, sistemi di allarme antincendio a sensori e acustici, realizzazione di un impianto di sicurezza esterno, con tanto di adeguamento della cartellonistica antincendio.

Fra le altre opere sono previste la demolizione di alcuni cordoli e la riconfigurazione di aiuole verdi; la creazione, a una distanza di circa un metro dalla recinzione, di un’area di deposito a terra per sfalci e potature; la messa in opera, in una parte centrale del centro, di un’area di deposito a terra per il legno, delimitata lateralmente con new jersey in calcestruzzo di altezza pari a un metro e settanta; l’implementazione degli impianti elettrici per il collegamento di nuove utenze, l’illuminazione d’emergenza mediante batterie Ups, e la messa a norma dell’illuminazione ordinaria dei piazzali.

In ultimo, è prevista una generale riorganizzazione delle aree, in particolare della viabilità interna, con la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale, unita al completamento di una nuova rete di fognatura bianca di raccolta dei pluviali. Verranno infine sostituiti i tre cancelli d’ingresso. "Nel corso delle attività di verifica e validazione degli interventi oggetto di finanziamento – si legge nel testo della delibera – è stato riscontrato un aumento degli importi ammessi a quadro economico, dovuto principalmente all’evolversi dello stato di avanzamento della progettazione e all’aumento dei costi delle materie prime, che non risultano ricompresi nelle quote ammesse a finanziamento Pnrr. Gli oneri aggiuntivi saranno a completo carico di Hera, mediante fondi di remunerazione dalla Tari". f.d.