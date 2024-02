Centro e forese: nuovi interventi pubblici

Sono in partenza diversi interventi pubblici che coinvolgeranno il centro e il forese. Nel frattempo, a Pinarella, è in fase di realizzazione il parcheggio nell’area comunale di viale Lazio per la realizzazione di 120 posti gratuiti nell’ambito di un intervento compensativo per un progetto edilizio a Milano Marittima.

In questo modo saranno disponibili a Pinarella oltre 100 posteggi auto gratuiti che, soprattutto durante i mesi estivi, potranno sopperire alla esigenza di posteggi che saranno, inoltre, a titolo gratuito.

Un altro intervento pubblico per un importo complessivo di 2 milioni di euro è dedicato ad interventi di manutenzioni strade in tutto il territorio: dal centro alle strade limitrofe. I lavori inizieranno in primavera.

Nei prossimi giorni sarà infatti emesso il bando per l’aggiudicazione dei lavori.

La cifra investita è pari a 2 milioni di euro e coinvolgerà, tra le varie zone tra le quali: la rotonda Cadorna e via Toti a Milano Marittima e la IV° traversa. Un importante intervento riguarderà l’accesso alla chiesa della Stella Maris di Milano Marittima nella 3° Traversa.

A Pinarella si prosegue con interventi che riguarderanno, in particolare, via Abruzzi, via Titano. E Poi si proseguirà nella Malva Nord e in viale Leopardi. Doppio intervento importante è anche quello in programma nella strada di accesso al cimitero lato ferrovia e nella parte iniziale di via Stazzone quindi 2.

Dei 2.000.000 di euro complessivi, 800.000 euro saranno destinati al forese: zona artigianale di Montaletto, via Salara, via Martiri Focaccia e via Veneziana.

Più altri interventi minori. Si ricorda inoltre che sta proseguendo anche il completamento della riqualificazione di viale dei Mille: in programma adesso c’è il ripasso della segnaletica in quella zona. Un intervento che, però, prevede la modifica alla viabilità.

In particolare, sul viale dei Mille, dal 4 al 16 marzo sarà predisposto il divieto di sosta con rimozione forzata, il divieto di transito temporaneo e senso unico alternato - in base alla prosecuzione dei lavori.

Termineranno infine domani gli interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle assi in legno che costituiscono la pavimentazione dei due passaggi pedonali laterali. si procederà al rifacimento del piano viario del ponte.

In quell’occasione il ponte sarà chiuso per alcuni giorni, per permettere la realizzazione dell’intervento.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, necessari per garantire il funzionamento in sicurezza della struttura, sono stati programmati prima dell’avvio della stagione turistica per limitare l’inevitabile disagio procurato alla viabilità.

