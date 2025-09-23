Centro Famiglie dell’Unione. Ecco tutte le iniziative

Calendario fitto di appuntamenti quello presentato ieri mattina dal Centro delle Famiglie dell’Unione faentina nel corso di una conferenza stampa. Gli appuntamenti accompagneranno famiglie, mamme, papà e bambini da settembre a gennaio. Primo appuntamento quello inserito nella Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, quest’anno dedicata al tema ’Priorità allattamento: creare reti sostenibili’.

L’evento faentino principale sarà la Festa dei Bambini, sabato 27 settembre dalle 16 alle 19, nell’area degli ex Salesiani di Faenza che per un pomeriggio si trasformerà da parcheggio a spazio dedicato al gioco. Qui le famiglie con bambini da 0 a 10 anni troveranno attività ludico-creative proposte da associazioni, scuole e cooperative del territorio. Alle 17 è previsto il Flash Mob in collaborazione con Asl Romagna, mentre alle 18 la giornata si chiuderà con lo spettacolo di burattini ’Storie appese a un filo’ della compagnia All’Incirco.

Il calendario proseguirà con altri momenti di confronto e condivisione. Lunedì 29 settembre alle 18.30 a Faventia Sales è in programma l’incontro pubblico ’Essere genitori oggi. Madri e padri di fronte a una società in continuo cambiamento’, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Laura Turuani.

Martedì 30 settembre sarà la volta di ’Genitori… in cammino!’, una passeggiata al Parco Bucci rivolta a neogenitori e futuri genitori, guidata da un’operatrice del Centro e da un’ostetrica del Consultorio. Da ottobre prenderanno il via anche i percorsi di gruppo: il Girotondo dei Genitori dedicato al primo anno di vita del bambino, la Ruota delle mamme per condividere esperienze dalla gravidanza in poi, e gli appuntamenti online della Pausa pranzo psico-pedagogica con la psicologa Cristiana Santinelli.

Per chi ha figli tra i 3 e i 10 anni sono previsti incontri tematici a partire dal 15 ottobre, mentre ogni giovedì pomeriggio lo Spazio Gioco Nello l’Asinello offrirà gioco libero e attività educative. Tra gli appuntamenti più attesi anche l’incontro con il pediatra Gherardo Rapisardi, mercoledì 3 dicembre alle 18.15 a Santa Umiltà, dedicato al tema del sonno nei bambini da 0 a 6 anni. Tutte le iniziative sono gratuite, con iscrizione obbligatoria. Informazioni e programma completo sono disponibili contattando il Centro per le Famiglie o consultando le pagine social dedicate.