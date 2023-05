Centro ‘Ghinassi’, raccolta fondi

Domani, alle 19 nella sala Rotondi in via Piangipane 155, si terrà una cena di raccolta fondi per il centro diurno ‘Sergio Ghinassi’.

La serata è organizzata grazie ai volontari della Sala Rotondi e di ’Un mosaico di idee’ e dall’impegno delle

operatrici del centro diurno. Il programma prevede una cena tradizionale romagnole

e alcuni spettacoli. "Si esibiranno il Coro ’A voj cante neca me’, i nostri ospiti del centro con il loro saggio di canto e il gruppo do ballo liscio ‘Giuseppe e Friends’ - spiega la coordinatrice Maria

Vittoria Pieri -. Ci sarà l’estrazione della lotteria". Info e prenotazioni 0544-414046, 335-8273548.