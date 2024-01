Centro ’I Girasoli’, finanziamento da 250mila euro

In arrivo 250mila euro per il centro diurno ‘I Girasoli’, struttura polifunzionale che include: un centro socio riabilitativo diurno per disabili autorizzato per accogliere 15 persone, una comunità alloggio per anziani nella quale vivono 18 persone e 21 alloggi di cui 19 destinati all’emergenza abitativa. Nello specifico, il Centro ‘I Girasoli’ è un servizio a carattere socio assistenziale ed educativo accreditato ed ospita persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale tra i 14 e i 64 anni. All’interno del Centro vengono inoltre svolte attività pomeridiane rivolte a minori con disturbi del comportamento. Nell’ambito di riflessioni congiunte tra amministrazione, servizio sociale associato e i gestori è stata rappresentata la possibilità della costituzione di una comunità educativa semiresidenziale destinata ad ospitare minori tra i 6 e i 18 anni.

Il Consorzio Selenia – gestore del centro diurno – ha presentato il progetto per la realizzazione di un intervento che porterà ad una profonda ristrutturazione funzionale degli spazi esistenti con un ampliamento al primo piano tramite la riorganizzazione dei locali a piano terra e l’ampliamento dell’attività nei locali al piano primo, con l’obiettivo di gestire separatamente l’utenza de ‘I Girasoli’ (adulti) dall’utenza di minore età (bambini ed adolescenti). Gli interventi previsti verranno svolti in due fasi per di garantire la continuità del servizio, realizzando - in prima battuta - le opere relative al primo piano, per poi trasferirvi personale ed utenza in attesa della conclusione dei lavori al piano terra. Ci saranno nuovi spazi più flessibili ed adeguati alle diverse tipologie di persone inserite; il piano terra dedicato ‘I Girasoli’ sarà rivisto con la creazione di un ampia sala, un laboratorio multifunzionale, una sala tecnologica, una sala morbida, una sala da pranzo spazi per le attività assistenziali. Il primo piano, invece, sarà dedicato al servizio per minori con spazi che permetteranno attività educative, sociali e di tipo familiare; saranno presenti una sala, laboratori, camera da letto e una cucina. "L’Amministrazione ha raccolto la richiesta del territorio di avere un centro per utenti con disabilità adeguato alle esigenze dei nostri ragazzi – spiega l’assessore al welfare del comune di Cervia Bianca Maria Manzi –. La riqualificazione del vecchio centro migliorerà l’organizzazione interna degli spazi e darà delle opportunità per nuove attività organizzate dalla cooperativa che lo gestisce e con cui collaboriamo attivamente. Siamo contenti del coinvolgimento della comunità per lo sviluppo del nuovo progetto, grazie all’azione dei CerviaMan".

Ilaria Bedeschi