"Centro, l’accessibilità è cambiata Vanno incentivati i parcheggi"

Prima le chiusure di tre attività tra via Salara e dintorni, poi altrettante saracinesche abbassate in via Rasponi. Cosa sta succedendo al centro storico? Dopo l’intervento del sindaco Michele De Pascale, che ha definito "fuorviante" continuare a parlare del fatto che piazzale Kennedy non sia più un parcheggio, sull’argomento a dire la sua è anche Confesercenti, attraverso il suo presidente comunale, Mauro Tagiuri. "Ci preoccupa la spopolamento commerciale di intere vie – ragiona Mauro Tagiuri –. Osserviamo purtroppo un ’effetto contagio’: la chiusura di un negozio demotiva anche le attività vicine, la via perde attrattiva, e spesso nell’incertezza se proseguire od arrestare un percorso si finisce per propendere per quest’ultima decisione". Quanto incide la possibilità o meno di parcheggiare vicino (e a costi contenuti) al centro? Per Tagiuri "non è solo una questione di parcheggi, certo. Bisogna però riconoscere che il centro storico, come altri simili, ha subito in questi anni cambiamenti importanti: molti uffici direzionali ed istituzionali sono stati spostati al di fuori, l’accessibilità magari non si sarà ridotta, ma si è anch’essa trasformata, è diventata più arzigogolata e per certi versi disincentivante. Si sono guadagnati turisti ma si è ridotta la clientela residente, che comunque era un tempo molto significativa per i bilanci delle attività".

Il presidente di Confesercenti ricorda che da tempo le associazioni chiedono, sul centro, di creare "una cabina di regia", perché "dev’esserci coordinamento fra i vari aspetti, complessi, che lo riguardano: dalla iniziative al decoro, dalla mobilità alla cultura". Quando gli spazi temporaneamente o definitivamente si sono svuotati, aggiunge Riccardo Ricci Petitoni, consulente referente per il centro storico di Confesercenti, bisogna "lavorare sulla loro riqualificazione".

Per questo occorre "partire con un progetto per la riqualificazione delle vetrine sfitte, sia come decoro minimo a carico dei proprietari, sia con azioni innovative che possano destinarli ad usi artistici, culturali, di temporary shop, consapevoli però che queste sono azioni che non risolvono i problemi, servono solo a tamponare il degrado". Bisogna poi impegnarsi "affinché il centro storico ’di frangia’, come il Borgo San Rocco, Piazza Baracca-San Biagio, la zona stazione-viale Farini, mantengano un’attrattiva alta pur non potendo sempre contare su evidenze monumentali". Non poteva mancare, da parte di Tagiuri, una riflessione sulla "proliferazione dei centri commerciali esterni. Non è solo una questione di concorrenza - che peraltro esiste, visto che queste grandi superfici vendono ormai qualunque cosa, non certo solo alimenti, ma anche di un modo profondamente diverso di intendere il commercio e, oserei dire, anche la socialità: aree deputate al consumo senza legami ed integrazioni con quel che li circonda".