Centro per famiglie, nuovi appuntamenti

Continuano anche a gennaio al Centro per le famiglie, nei locali nell’ex complesso Salesiani con ingresso da via San Giovanni Bosco 1, al secondo piano, gli incontri gratuiti dedicati a genitori in attesa e neogenitori per condividere le esperienze di maternità e paternità. Ogni mercoledì verrà proposto ‘Il Girotondo delle mamme’, un appuntamento settimanale dalle 10 alle 12 per confrontarsi sulla crescita del bimbo e della famiglia nel primo anno di vita. L’11 di gennaio si affronterà il tema del pianto con la psicologa Carlotta Morara con ‘Quando il bambino piange, bisogni ed emozioni di genitori e nonni alle prese con i sonori richiami dei loro bambini’. Per il ‘Girotondo’ la prenotazione è obbligatoria scrivendo all’email [email protected] o telefonando allo 0546 691871. Ikl ’Girotondo’ continua ogni mercoledì fino a giugno. Programma completo sulla pagina Facebook Centro famiglie Unione Romagna faentina o iscrivendosi alla newsletter su informafamiglie.it.