Centro procreazione assistita a Ravenna, la responsabile: "Ogni anno accogliamo 200 nuove coppie"

Gli ambulatori e la dottoressa Valeria Rambelli (foto Corelli)

Nascite ancora in calo in provincia In dodici mesi 233 bambini in meno

Ravenna, 12 marzo 2023 – Valeria Rambelli è la responsabile del Centro di procreazione assistita dell’ospedale di Lugo dove sono stati appena inaugurati due nuovi ambulatori.

Dottoressa Rambelli, che cos’è il Centro di procreazione assistita?

"Le coppie in cerca di gravidanza che accedono al centro possono seguire un percorso diagnostico completo che indaghi le possibili cause di infertilità maschile o femminile. Qui inoltre si eseguono tutti i tipi di procreazione assistita dal primo al terzo livello, cioè dalle tecniche più semplici a quelle più complesse".

Quali tecniche di fecondazione vengono praticate?

"Oltre alla inseminazione intrauterina e alla fecondazione in vitro, vengono effettuate anche le tecniche più recenti e complesse, come la diagnosi preimpianto e la fecondazione eterologa maschile e femminile, con ovociti e spermatozoi da donatore".

In cosa consiste la diagnosi preimpianto?

"E’ un percorso di cui siamo particolarmente orgogliosi, nato 3 anni fa dalla collaborazione con la Genetica medica, eseguito solo da altri due centri pubblici in Emilia Romagna. Offre la possibilità alle coppie portatrici di gravi patologie genetiche, che magari hanno avuto in passato un figlio malato o deceduto per tale malattia, di portare avanti una gravidanza dopo avere escluso che un altro figlio possa esserne affetto".

I due nuovi ambulatori a cosa sono dedicati?

"Uno alla preservazione della fertilità per le pazienti oncologiche, l’altro alla gestione da parte di un equipe multidisciplinare di ginecologi, urologi, biologi, dei problemi di infertilità maschile".

Come funziona il percorso della preservazione della fertilità?

"E’ un percorso che sta da sempre molto a cuore al nostro servizio: si tratta di permettere a giovani donne e uomini affetti da tumore, che devono eseguire terapie gonadotossiche, cioè che possono ridurre la fertilità, come radio o chemioterapia, di crioconservare i propri gameti prima che la terapia oncologica possa danneggiarli. Nel nuovo ambulatorio potremo anche seguire questi pazienti negli anni successivi, per monitorare il loro potenziale riproduttivo, trattare pazienti con predisposizione genetica ad esaurimento ovarico precoce o pazienti che, magari in età pediatrica, sono stati sottoposti a terapie impattanti sulla fertilità senza avere potuto preservare i gameti".

Quante coppie ogni anno si rivolgono al centro?

"Dopo lo stop legato alla pandemia Covid, abbiamo ripreso a pieno ritmo e al momento siamo in grado di accogliere circa 200 nuove coppie l’anno e di eseguire 700 cicli di fecondazione assistita".

Le richieste di accesso sono in aumento?

"Da quando lavoro in questo ambito il numero dei nuovi accessi e di richieste di trattamenti di fecondazione assistita è in costante aumento. Il problema dell’infertilità è sicuramente in espansione, i fattori sono diversi, ai primi posti c’è l’aumento dell’età media in cui le donne, per evidenti ragioni sociali e culturali, decidono di avere un figlio".

Qual è l’età di chi si rivolge al centro?

"Negli ultimi due anni un quarto dei cicli eseguiti nel nostro centro sono stati in donne con età superiore ai 40 anni. Per quel che riguarda i partner maschili, l’esposizione a diversi fattori ambientali o la presenza di stili di vita inappropriati come il fumo, l’obesità e la sedentarietà impattano molto negativamente sul loro potenziale riproduttivo".

Oggi c’è un’adeguata informazione?

"In epoca ‘social’ i percorsi di procreazione assistita sono noti alla maggioranza delle coppie e dei medici e la sensibilità nei confronti della patologia ‘infertilità’ è ormai diffusa. Credo invece che manchi un’adeguata informazione ai giovani su come prendersi cura della propria fertilità tramite visite di prevenzione, penso ai ragazzi che difficilmente eseguono visite andrologiche periodiche, o attenzione a stili di vita idonei".