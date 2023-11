Centro ricerche di Marina. Ok ai lavori di ampliamento

Un progetto da due milioni di euro, che amplierà e riqualificherà il Centro Ricerche ambiente energia e mare di Marina di Ravenna, è stato approvato ieri dalla giunta comunale. "Il nostro impegno a reperire finanziamenti pubblici è sempre altissimo. In questo caso abbiamo deciso – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici, Federica Del Conte – di partecipare insieme al Comune di Faenza, all’Università di Bologna e alla Fondazione Flaminia a un bando della Regione Emilia-Romagna proponendo un intervento che amplierà gli spazi a disposizione dei laboratori del Centro, oltre a efficientarlo energeticamente".

L’obiettivo è supportare l’aumento delle attività di ricerca e innovazione che l’Università di Bologna svolge nell’ambito del Tecnopolo di Ravenna. Gli spazi oggetto degli interventi sono il capannone ora destinato a magazzino dove troveranno posto 4 nuovi laboratori di ricerca e 3 uffici; la portineria oggi in disuso, che avrà funzioni di accoglienza, e il blocco "ex reagentario" posto all’interno dell’edificio attualmente utilizzato dal Centro. Nei nuovi laboratori prenderanno il via diverse attività. Sarà realizzato un progetto industriale con una primaria azienda nazionale sul tema dei carboni di nuova generazione grazie alla collaborazione con la società tedesca di ricerca applicata Fraunhofer e l’Alma Mater. Si farà ricerca anche sulla sensoristica applicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sulla robotica marina, sullo sviluppo di materiali e tecniche di produzione sostenibili nella nautica. Il tutto in collaborazione con università e centri di ricerca italiani, europei e americani. Il Centro avrà gli spazi per coinvolgere il sistema produttivo e industriale, stakeholder e studenti promuovendo iniziative pubbliche di carattere scientifico, tecnologico e industriale.

"Il complesso – precisa Del Conte – sarà oggetto di un intervento di riqualificazione energetica che consentirà di ridurre i consumi e le emissioni di CO2". Per Fabio Sbaraglia, assessore all’Università, "è importante che si continui a investire fortemente, come in passato, nell’alta ricerca universitaria e nelle start-up".

Maria Vittoria Venturelli