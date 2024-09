Centro Selenia e teatro lo Zodiaco. Entro giugno lavori da 625mila euro

La licenza di pubblico spettacolo per il centro Selenia e il teatro lo Zodiaco, in viale Mattei. Almeno, è ciò che si punta a ottenere: ma per farlo, secondo la legge, servono spazi e impianti adeguati. E così saranno necessari lavori: un intervento da 625mila euro da inserire con una variazione nel piano degli investimenti per poi partire con i lavori entro giugno 2025.

La struttura, nel quartiere ex Anic, è gestita dall’omonimo consorzio e offre servizi e risposte personalizzate per favorire l’autonomia delle persone con disabilità. Si è costituito 32 anni fa dall’aggregazione di quattro cooperative del territorio: Sol.Co, il Cerchio, Progetto Crescita e San Vitale. E parte dei suoi locali, in viale Mattei 26/28, saranno interessati dall’intervento: in particolare "una porzione costituita da palestra e teatro – si legge nella delibera approvata dalla giunta comunale nei giorni scorsi –: la palestra con spogliatoi e locale materiali e il teatro, composto da palcoscenico, platea, camerini, guardaroba, servizi igienici e sala polivalente. Entrambi gli spazi hanno un accesso esterno indipendente dal centro socio-riabilitativo per il pubblico e gli utenti", lasciando intendere che mentre i lavori vanno avanti sarà comunque possibile accedere alle altre zone dell’edificio. "Il progetto – si legge ancora nella delibera – riguarda la loro ristrutturazione e l’efficientamento, mediante interventi di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e adeguamento degli spazi alle norme di prevenzione incendi per l’ottenimento della licenza di pubblico spettacolo".

Il Comune punta a ottenere un contributo regionale, e per questo il progetto esecutivo andrà approvato entro dicembre e il cantiere dovrà partire non oltre giugno del 2025.