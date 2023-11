Centro sportivo da salvare: "Chiediamo aiuto al Comune"

C’è voglia di riportare il centro sportivo di via Maccalone 51, a Piangipane, agli antichi splendori. Le strutture sportive - un campo per il calcio a 11, uno d’allenamento e due da tennis in terra battuta - da una decina di giorni sono in mano alla Polisportiva Coyotes di Piangipane, presieduta dal 75enne Lauro Casadio. "Il campo venne inaugurato nel 1974, i campi da tennis vennero costruiti successivamente", racconta Casadio. "La nostra intenzione è quella di effettuare diversi interventi per rimettere in sesto le cose. Intendiamo riportare il centro sportivo agli antichi splendori. Purtroppo le strutture sono state lasciate a loro stesse dai precedenti gestioni e ora dobbiamo metterci le mani". Il bando per assegnare in via definitiva gli impianti è previsto nel mese di giugno del prossimo anno.

"La nostra intenzione è di partecipare. Nel frattempo, ripeto, intendiamo intervenire per rimettere a posto anzitutto i campi da tennis e il relativo bar, che è chiuso e inutilizzato da tempo". Nell’elenco delle cose che non vanno c’è anche la caldaia del centro sportivo. Il legame della comunità col centro "è molto forte", e deriva dal suo essere un punto di riferimento del territorio. Non solo. "Questo centro sportivo venne costruito dai cittadini di Piangipane, senza alcun aiuto del Comune".

Cittadini che ci misero "sia i soldi che il lavoro materiale. Il centro venne costruito dai residenti che, una volta finita la giornata di lavoro, venivano qui e si rimboccavano le maniche. Il centro sportivo nacque grazie a loro e oggi diversi di loro sono arrabbiati per come sono andate le cose". Nei suoi momenti migliori, "qui ogni sera c’erano 70-100 persone. Vogliamo tornare a quei numeri". Per gli interventi che la Polisportiva intende effettuare nel breve periodo si spera "in un aiuto economico da parte dell’amministrazione comunale, perché noi non abbiamo tutti i fondi necessari per gli interventi". Nel campo a 11 giocano i Coyotes, squadra che milita in Terza Categoria. "Gli atleti sono una trentina, una decina i dirigenti. Avevamo anche un buon settore giovanile, ma mancando la pista ciclabile i genitori hanno preferito fare praticare loro altri sport in altre strutture". A proposito di pista ciclabile - l’arteria collegherà il centro di Piangipane con gli impianti -, "i lavori dovrebbero partire a breve. Ci speriamo, perché per noi si tratta di un collegamento importante".