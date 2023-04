Centro storico green con cestini per la differenziata

Il 29 maggio anche per le utenze domestiche e le attività del centro storico di Ravenna arriverà il porta a porta e, giustamente, ci vantiamo di raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti. Ora mi piacerebbe che il centro storico di Ravenna sposasse la causa di rendere più green anche il vivere la strada, dal muoversi da un museo all’altro e visitare la città all’andare a fare la spesa, sia per i cittadini che per i turisti. A questo proposito, notando quotidianamente turisti con le bottiglie di plastica in mano o gettate nei cestini dell’indifferenziata (foto), vorrei lanciare la proposta di estendere la differenziata anche sulle vie del centro con cestini diversi. Certo, andrebbe organizzato il sistema di raccolta ma secondo me il risultato sarebbe importante.

Laura Paladini, residente

e operatice commerciale

del centro storico