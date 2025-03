Centro storico, i varchi entrano in funzione

I quattro varchi Ztl del centro storico di Faenza entrano in funzione. Da giovedì mattina inizierà il periodo di pre esercizio delle telecamere di monitoraggio degli accessi per i veicoli a motore che si concluderà il 7 aprile. Si tratta di un periodo nel quale non saranno elevate sanzioni. Per vigilare sui divieti, ma anche per indicare agli automobilisti i percorsi alternativi nei quattro accessi alla zone a traffico limitato, vale a dire in via XX Settembre angolo via Naviglio, in Corso Saffi all’incrocio con via Manfredi, in via Santa Maria dell’Angelo all’incrocio con via Cavour e in via Pascoli all’incrocio con via Fiera, i varchi saranno presidiati dagli agenti di Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.

"Si rammenta – fanno sapere da Palazzo Manfredi –, che l’accesso alla Ztl è consentito ai soli mezzi autorizzati. Chi è in possesso di un permesso valido continuerà a poter circolare secondo le condizioni previste. Lo stesso vale per i residenti abbonati alla sosta che, con l’acquisto del titolo, ottengono di diritto l’accesso alla Ztl".

Chi non è in possesso del permesso potrà invece fare richiesta agli uffici del Movs oppure acquistare il permesso temporaneo direttamente nei parcometri cittadini. È prevista inoltre una "lista bianca" ovvero la possibilità di registrare le targhe dei veicoli che ne hanno diritto attraverso il portale online del Movs. Le richieste, e i documenti inviati, saranno verificati e approvati dagli operatori del Movs che per riscontro invieranno una mail informando gli utenti in merito all’esito dei controlli e quindi a conferma dell’attivazione del permesso. Sempre nel portale, raggiungibile anche dal sito del comune di Faenza, una volta inserite le credenziali, sarà possibile verificare i permessi attivi, le scadenze degli abbonamenti, l’aggiornamento dei numeri di targa dei veicoli, e sarà infine possibile comunicare con gli operatori di sportello.

Per l’assistenza nella fase di iscrizione alla ‘lista bianca’ sarà possibile rivolgersi allo sportello Movs che sarà aperto non solo nelle giornate di apertura canoniche ma anche anche nelle giornate di apertura straordinaria, tutti i lunedì dalle 14.30 alle 17.30, e tutti i mercoledì dalle 9 alle 13. Tutte le informazioni e il regolamento aggiornato ed approvato di recente dall’Amministrazione comunale sono reperibili sul sito internet del comune. "Dopo il periodo di pre-esercizio – spiegano da Palazzo Manfredi –, sarà comunicata la data di attivazione definitiva dei varchi. Gli abbonati al parcheggio del centro storico hanno già incluso il pass per il transito alla Ztl".

Sono state definitivamente approvate inoltre le nuove zone pedonali, ovvero quelle in cui il transito e quindi la sosta, è completamente vietata ai veicoli a motore. Alcune sanzioni in questo caso sono già state elevate.