Centro Studi Danza di Lugo. Il saggio finale è un successo

Due giorni di esibizioni, due giorni di spettacoli, due giorni di applausi e abbracci. Anche quest’anno, come consuetudine ormai consolidata, il Centro Studi Danza di Lugo si è congedato dalle tante famiglie che durante l’anno si affidano alle sue insegnanti con uno spettacolo collettivo che ha coinvolto tutti gli allievi della scuola. È stata l’occasione per presentare i nuovi spettacoli frutto di mesi di preparazione, di studio, di musica e di esercizi ripetuti alla ricerca della perfezione. Il tutto suddiviso su due serate al teatro Moderno di Fusignano per consentire a tutti di occupare il proprio spazio sul palco e di ricevere la giusta dose di applausi.

Venerdì 31 maggio è stata la volta degli iscritti ai Corsi di Musical, in scena insieme a quelli dei corsi di recitazione e di hip hop per uno spettacolo globale e allo stesso tempo trasversale, che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di mettersi alla prova non solo con la propria specialità, ma anche con nuove esperienze, esibendo così grandi capacità eclettiche, adattandosi a ruoli e generi diversi. Tre gli spettacoli proposti. In apertura ’Ogni favola è un gioco’, libero adattamento di Peter Pan, per i piccoli e le piccole del corso intermedio di Musical, con la regia di Laura Ghera e le coreografie di Letizia Casotti. Spettacolo imperdibile con ’C’era una volta il sabato sera’ per le allieve del corso avanzato, con la regia di Laura Ghera e le coreografie di Cecilia Rivola e Letizia Casotti. Nel mezzo, ’Il principe in cerca di una (s)volta’ con i ragazzi del corso di recitazione sul palco insieme a quelli dell’Hip Hop, spettacolo di Sandra Mancusi, con le coreografie di Agnese Benedetti.

Il primo giugno infine spazio alla danza. Prima ’Cappuccetto e lupetto’ di Sandra Mancusi, con le coreografie di Marco Sbarzagli, Cecilia Rivola e Marilisa Angeli, interpretato dalle piccole allieve dei corsi di Danza Classica. A seguire ’Silver Escape’ di Marilisa Angeli con le ragazze dei corsi di modern contemporaneo."Si chiude un anno lungo e impegnativo – spiega Alessandra Morici, presidente di Centro Studi Danza e sirettore della scuola di danza – ma che ci ha anche regalato tante soddisfazioni".