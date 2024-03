Centro studi ‘Zaccagnini’, l’inaugurazione

Oggi alle 16.30, nella piazzetta davanti alla biblioteca comunale di Casola, si terrà l’inaugurazione del centro studi ‘Benigno Zaccagnini’, con interventi di Romano Prodi e del sindaco Giorgio Sagrini. Saranno presenti i figli dell’onorevole Zaccagnini – Livia, Carlo e Giovanni – che hanno donato al Comune di Casola libri e arredi dello studio privato del padre. Mobili e libri sono stati sistemati in un locale annesso alla biblioteca ricreando il luogo di studio del politico ravennate. La donazione al Comune di Casola nasce dal legame tra Zaccagnini e il paese collinare dove, nella sua abitazione di Sant’Apollinare, trascorreva le vacanze con moglie e figli, in compagnia dell’amico parroco, don Adolfo Morigi. La cerimonia sarà preceduta alle 15.30 dall’intitolazione di una via a Tina Anselmi, partigiana e politica, con l’intervento del senatore Aldo Preda.