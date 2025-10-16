Centro tennis di Lugo, c’è il bando per l’impianto

Il consiglio comunale di Lugo ha deliberato all’unanimità le linee di indirizzo per la riqualificazione e successiva gestione dell’impianto sportivo del Centro Tennis intitolato ad Adriano Guerrini. La struttura è in gestione alla Uisp Ravenna Lugo il cui contratto di affidamento è in scadenza il prossimo dicembre, proprio per questo, così come è successo per la piscina comunale, si rende necessario definire quali siano le linee di indirizzo entro le quali andare a definire il successivo bando per la gestione dei prossimi cinque anni.

"La struttura è pienamente funzionale – spiega il vicesindaco con delega allo sport, Luigi Pezzi –, ma abbiamo individuato alcuni lavori che, oltre a mantenere la piena funzionalità, sono anche migliorativi rispetto a quello che è lo standard attuale".

Un lavoro realizzato dagli uffici e poi condiviso con giunta e consiglio comunale, che ha trovato il favore dei consiglieri di opposizione come ribadito dai capigruppo dell’assise durante la discussione, prima di esprimere il proprio voto favorevole. L’impianto sportivo si trova in via Fulco Ruffo di Calabria 60 e rientra tra i beni del patrimonio indisponibile in quanto destinato al pubblico servizio, comprende una palazzina di circa 250 metri quadrati per spogliatoi, servizi e bar, due campi da tennis in terra coperti, un campo polivalente in sintetico e un’area esterna.

La gestione attuale comprende a carico del gestore le spese di manutenzione ordinaria e quelle per i consumi, mentre il comune percepisce un canone annuo di 600 euro più iva e nessun contributo gestionale da parte dell’ente. Negli ultimi anni è stato stimato un utile annuale per la parte sportiva per il gestore, desunto dai bilanci degli ultimi tre esercizi, di quasi 29 mila euro. Gli uffici hanno stimato lavori per il miglioramento della struttura pari a circa 100mila euro.

Sulla base dei conti si è così deciso di indire un bando pubblico che preveda la presentazione da parte di una associazione o società sportiva, senza fini di lucro, di un progetto di fattibilità per la realizzazione dei suddetti lavori, in cambio, il Comune darà la gestione per i prossimi 5 anni senza chiedere in cambio alcun canone. L’ente comunale si farà carico, come previsto dalla legge, delle spese di manutenzione straordinarie, ma a bilancio non sono cos’ inseriti altri costi per la gestione e la manutenzione del Centro tennis. Il tutto è consentito dalla legge che permette alle società sportive di presentare progetti di fattibilità, per andare ad ottemperare allo scopo di fornire strutture atte all’aggregazione e alla socializzazione dei giovani.

Matteo Bondi