Centro velico di Punta Marina: "In crescita verso il 50esimo"

La passione per la vela? "Una brutta malattia che non passa". Manlio de Boni, vicepresidente del Centro velico Punta Marina, non trova altre parole per definire l’amore per uno sport che conquista sempre più bambini e giovani. L’associazione sportiva, presieduta da Federica Zumaglini, affiancata da de Boni e dal vicepresidente e responsabile eventi, Ernesto Saracino, si posiziona infatti al 15° della classifica nazionale su 800 centri velici e fra i primi tre in Regione, per il richiamo esercitato sui bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, che d’estate, durante l’apertura del centro, decidono di frequentare la scuola di vela. "Accogliamo una media di 35-40 corsisti a settimana – spiega Zumaglini –. Nel corso del 2023 tramite i corsi vela abbiamo tesserato 186 bambini e 97 fra ragazzi e adulti". I dati sono stati forniti durante la serata con i soci (al momento circa 120), guardando alle celebrazioni del 50esimo del Centro velico nel 2024. "Anche la scuola vela per gli adulti è in crescita – continua la presidente –. Molti genitori vogliono imparare quel che imparano i loro figli". Il settore agonistico è guidato dalla squadra Classe Optimist allenata da Margherita Ricci e Maxim Winand con 16 atleti, dalla squadra Classe Ilca con Francesco Pontone e Paolo Francalacci che si occupano di allenare 18 ragazzi e ragazze e dalla squadra 420 con Andrea Brandolini e Fabrizio Asioli, prossima alla partecipazione al campionato mondiale di categoria che si disputerà a Rio de Janeiro dal 3 al 10 gennaio. Tante anche le iniziative collaterali come il ‘Trofeo Mosaico’ dedicato alla vela dilettantistica, dell’evento annuale ‘Riciclonda’ che, insieme alle scuole, mette in gara barche costruite con materiale riciclato e la collaborazione con le associazioni che si occupano di disabilità e patologie croniche.

Monia Savioli