Centrodestra ancora in alto mare. Fratelli d’Italia: "Valutiamo se si può ricomporre la coalizione"

Fratelli d’Italia sta valutando "come e se è possibile ricomporre la coalizione". È una luce flebilissima quella che dal partito più votato d’Italia illumina una delle notti più lunghe del centrodestra a Ravenna, che nel passato fatica a ricordare un momento altrettanto buio, perfino in quello che è il territorio a lui meno favorevole della penisola.

Da ore ci si interroga sul significato delle poche parole che Fratelli d’Italia cala dalle mura della sua cittadella assediata: molti l’hanno interpretata come uno spiraglio a una possibile convergenza sull’unico candidato ufficialmente già in campo, e cioè il veterano Alvaro Ancisi, già capofila della creatura che sintetizzerà le esperienze di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia.

Nel quartier generale di Ancisi viene fatto notare che non esistono preclusioni di alcun tipo, ma che al contempo nessun ambasciatore di Fratelli d’Italia ha bussato alla loro porta. Al punto che l’ipotesi di una ricomposizione del centrodestra suscita tuttora nel migliore dei casi scetticismo, nel peggiore un qualcosa di opposto all’entusiasmo.

I passati vagheggiamenti di Fratelli d’Italia su una fantomatica rosa di nomi non sono risultati graditi dalle parti di Lista per Ravenna, considerando che nessun profilo è mai filtrato, fatta eccezione per quello di Nicola Grandi, il quale però è sembrato all’oscuro di una sua eventuale investitura; unica novità, su quel fronte, è l’intenzione, non scontata, di Viva Ravenna di essere parte attiva nella prossima competizione elettorale.

Nel fortino di Ancisi, dove si buttano già paginate di programma elettorale frazione per frazione e lido per lido, intorno a tavoli ingombri di colossali mappe del territorio comunale, non sono piaciute le riflessioni comuni in casa del centrodestra, col pallottoliere alla mano, circa la distribuzione dei prossimi consiglieri di opposizione.

Veti incrociati in base ai quali Fratelli d’Italia sarebbe scettica circa l’ipotesi di un candidato civico o proveniente da Forza Italia, il quale si vedrebbe così automaticamente attribuito un seggio a Palazzo Merlato. Voci di corridoio che hanno irritato non poco gli azzurri, sul punto di rompere anch’essi con Fratelli d’Italia, e di portare così la fu coalizione ad andare al voto in ordine pressoché sparso, con tre o addirittura quattro candidati. Il messaggio recapitato a Fratelli d’Italia è tranchant: "Il treno Ancisi è partito e non si fermerà per far salire chi ancora non sa in che direzione andare".

Politica "di piccolo cabotaggio", commentano dalla cerchia di Ancisi, "utile solo a regalare al Pd altri cinque anni di governo, per toccare così i sessant’anni di regno. Solo a Ravenna il panorama è così mesto: nelle altre roccaforti rosse come Rimini o Pesaro almeno si nota qualche sussulto".

Filippo Donati