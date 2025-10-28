"Centrodestra, primarie per scegliere il candidato"

Una proposta, questa sì a sorpresa, indirizzata ai partiti di centrodestra: ricorrere alle primarie. Ufficialmente con l’obiettivo di ampliare la base dell’elettorato e per condividere una sintesi sul candidato sindaco. In pratica anche superare le posizioni che attualmente potrebbero vedere i partiti e l’area civica a correre per le amministrative divisi e con due distinti candidati. La proposta, moderata, è stata affidata a una nota nella giornata di ieri, da Andrea Liverani, ex consigliere comunale della Lega, oggi al fianco di Gabriele Padovani in Area Liberale in vista delle comunali 2026, dopo che in un comunicato Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avevano manifestato l’intenzione di prendere parte alle elezioni uniti in coalizione. Successivamente poi l’ex consigliere in quota FdI, Stefano Bertozzi, ha ufficializzato la propria disponibilità a incarnare quella sintesi di candidato sindaco auspicata dal sistema partitico "anteponendo – questa la dichiarazione di Bertozzi – gli interessi della città a quelli politici".

Dal canto proprio Liverani è intervenuto ieri premettendo che "Gabriele Padovani e Stefano Bertozzi sono entrambi eccellenti candidati sindaci. Due persone capaci, competenti e animate da un sincero spirito di servizio verso la nostra città", poi ha puntualizzato: "Tuttavia, c’è un elemento che non può essere ignorato. Fin dall’inizio, Gabriele Padovani ha espresso con determinazione e chiarezza la propria disponibilità a candidarsi a sindaco, assumendosi questa responsabilità senza esitazioni. In tutto questo tempo, nessuno ha mai messo in discussione questa sua posizione. Per questo motivo, la recente candidatura di Stefano mi ha sinceramente sorpreso e, devo ammetterlo, sono anche un po’ dispiaciuto". In seguito Liverani ha precisato che "per coerenza e per rispetto delle posizioni assunte fin dall’inizio, confermo il mio pieno sostegno a Gabriele Padovani, nella convinzione che possa rappresentare al meglio l’intera area di centrodestra", e infine ha proposto: "Credo sia giusto e utile aprire una riflessione più ampia: se davvero vogliamo presentare ai cittadini un centrodestra unito, credibile e partecipato, perché non organizzare delle primarie di coalizione?". Un’idea che secondo l’ex capogruppo del carroccio "sarebbe un gesto di trasparenza e democrazia che permetterebbe ai cittadini di scegliere direttamente chi dei due, Gabriele o Stefano, dovrà rappresentare la nostra area alle prossime elezioni comunali". L’ipotesi, indirizzata ai vertici territoriali dei partiti nazionali, al momento non è in discussione, ma sempre secondo Liverani potrebbe essere valutata in quanto: "Un confronto leale e costruttivo non dividerebbe il centrodestra, ma lo rafforzerebbe. Darebbe entusiasmo, legittimazione e un forte senso di partecipazione a tutto il nostro elettorato. Solo così potremo affrontare la prossima sfida elettorale con una coalizione davvero unita e con la fiducia della gente".

Damiano Ventura