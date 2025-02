Centrodestra, tempo di puntare su un candidato

di Andrea Degidi

Il Centrodestra sa bene che l’unica possibilità di portare il Pd e i suoi alleati al ballottaggio alle Amministrative di primavera a Ravenna è presentarsi unito e compatto. È un’antica litania che risuona regolarmente ad ogni tornata elettorale, perché sfilacciarsi in mille rivoli di candidati, come accaduto nel 2021, significherebbe consegnare Palazzo Merlato già in anticipo ai Dem. Però è proprio quello che sta accadendo: come spesso succede fra i ranghi dell’opposizione, si parte dicendosi sicuri di presentare un candidato unico, salvo poi non riuscire a trovare un accordo...