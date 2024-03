Centrodestra verso il voto. Il quadro delle candidature

Entro la fine di questa settimana e l’inizio della prossima dovrebbe comporsi il puzzle delle candidature del centrodestra nei comuni della Romagna faentina: per il momento l’unica candidatura ufficializzata è quella dell’attuale sindaco Massimiliano Pederzoli a Brisighella, che ancora deve conoscere il nome del suo sfidante, il quale quasi certamente guiderà una lista civica nata lontano dai palazzi della politica. A Castel Bolognese le forze di centrodestra sembrano intenzionate a proporre la candidatura a una figura di grande esperienza, e cioè l’ex-consigliere comunale ed ex-candidato sindaco Vincenzo Minardi, in lizza già dieci anni fa quando le elezioni furono vinte da Daniele Meluzzi. Per il momento, tuttavia, le bocche su questa ipotesi rimangono cucite. Dalla sua il centrosinistra si presenterà in campagna elettorale agitando la bandiera del sì ministeriale alla circonvallazione nord, opera molto attesa dalla cittadinanza benché avversata dagli agricoltori; il lascito dell’alluvione nella comunità castellana costituisce tuttaviauna ferita ancora aperta, dunque per il centrosinistra la strada non si presenta tutta in discesa.

A Solarolo la questione è più intricata: le forze di centrodestra stanno cercando di trovare una sintesi fra i consiglieri comunali attualmente in carica, al fine di giungere a una candidatura unitaria che abbia il sostegno di tutte le opposizioni, in modo da riuscire nell’impresa – anni fa assolutamente impronosticabile – di strappare al Pd una delle sue roccaforti rosse. Un colpo grosso che paradossalmente alcuni mesi fa era sembrato alla portata, considerato quanto l’alluvione abbia seminato malumore fra i solarolesi: "non abbiamo la presunzione di considerarci favoriti – chiosano dalle parti del centrodestra – ma crediamo senz’altro di avere delle chance importanti".

Discorso più complicato a Casola Valsenio: nel comune appenninico la giunta attualmente in carica – di cui fa parte il vicesindaco Maurizio Nati, dato come favorito per la candidatura alla guida del centrosinistra – gode di un’approvazione più ampia fra la popolazione per come è riuscita a mettere in campo una risposta all’emergenza-frane, pur nell’assoluta scarsità di uomini e mezzi, superiore a ogni aspettativa. Anche qui si sta cercando, in seno al gruppo degli attuali consiglieri di Alternativa per Casola, di individuare una figura che possa unire tutti coloro che si considerano alternativi al centrosinistra.

f.d.