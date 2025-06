C’era una volta la scuola. Quando i bambini della Nullo Baldini vinsero i Giochi della Gioventù

In via Palestro, al quartiere ‘Nullo Baldini’, dove c’era la scuola elementare intitolata al ravennate fondatore della cooperazione e costruita nei primi anni Sessanta e da anni abbandonata, ora c’è uno spiazzo completamente ripulito, dalle macerie e dalla vegetazione, su cui sorgeranno unità abitative. Per oltre vent’anni quella scuola aveva accolto i bambini del quartiere e ora c’è chi dalla memoria ha recuperato un glorioso passato di quasi mezzo secolo fa, quando la squadra di calcio composta dai bambini più grandicelli e coordinata da una maestra eccezionale come Anna Maria Caroli Bedeschi vinse il titolo nazionale ai Giochi della Gioventù del 1977.

Racconta Tullio Bassi, un nome conosciuto a Ravenna per la sua passione come liutaio e che quella scuola aveva visto nascere e dove nel 1977 aveva il figlio nella quinta B: "Quell’anno a scuola fu deciso, diversamente dagli anni precedenti, quando al massimo si sceglieva il torneo di ping pong e tutto finiva a livello comunale, di partecipare ai Giochi con una squadra di calcio in rappresentanza della scuola. E la maestra, Anna Maria Caroli, si assunse l’onere di assistere e accompagnare i bambini alle gare".

Furono i ragazzini stessi a scegliere chi avrebbe formato la quadra, comprese le riserve (si puntò ovviamente su coloro che erano soliti dare calci al pallone al pomeriggio prima dei compiti) e il Comune fornì le divise con il logo di palazzo Merlato. "Iniziò così l’avventura – ricorda Bassi – con lo spirito di chi sarebbe stato gratificato dal solo partecipare, ma non andò così, nel senso che quella squadretta lasciò stupefatti tutti: superò le qualificazioni comunali, provinciali e regionali, giocando sempre meglio e sempre in assoluta autonomia, anche soffrendo come alla finale regionale contro il Veneto, vinta ai calci di rigore. Un risultato incredibile, la squadretta della nostra scuola Nullo Baldini avrebbe rappresentato la regione Emilia Romagna alla fase nazionale dei Giochi, a Napoli".

Qui il calendario prevedeva incontri con il Piemonte, il Lazio e la Calabria, tutte squadre che sembravano meglio strutturate rispetto alla ravennate. Commenta Bassi: "Il fatto è che quei ragazzini di vittoria in vittoria avevano acquisito una sicurezza in se stessi che li aveva resi imbattibili e, partita dopo partita, vinsero la finale con la squadra del Lazio e divennero campioni d’Italia dei Giochi della Gioventù 1977". Sul lungomare di Napoli ci fu una grande festa e alla premiazione intervennero esponenti della Fgci; e quando i campioni tornarono a Ravenna vennero festeggiati in Comune dal sindaco Canosani e il quotidiano sportivo bolognese Stadio dedicò una pagina all’avvenimento. Poi di lì a breve ci fu un’ultimissima ‘partita’ da disputare, l’esame di quinta elementare. E fu ancora vittoria. Conclude Bassi: "Ho voluto ricordare l’impresa perché, scomparsa la scuola, almeno qualcosa restasse di quei bravissimi ragazzi e di quell’avventura incredibile".

Ed ecco i nomi dei protagonisti, così come ancora si leggono nella pagina di Stadio: Paolo Antolini, Gaspare Di Bello, Giovanni Bassi, Roberto Padoan, Angelo Trubia, Paolo Sansoni, Claudio Castellini, Fabio Tassinari, Roberto Sintucci, Ruben Bassani.

Carlo Raggi