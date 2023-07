Ceramic Dog, suoni senza confini Marc Ribot non smette di stupire

La chitarra ha pochi segreti per Marc Ribot (già al servizio di Tom Waits e John Zorn), che questa sera alle 21 si esibirà al Lupo 340 di Cervia con i Ceramic Dog. ’Connection’, in uscita il 14 luglio, è il quinto album completo del trio Ceramic Dog, ed è anche il loro migliore. Marc Ribot, Shahzad Ismaily e Ches Smith hanno creato un’opera che non risolve la tensione tra i loro punti di partenza punknew musicfree jazz e le ambizioni pop che hanno sempre seppellito sotto la superficie, ma si spinge fino al punto di rottura. Brani come il paesaggio post-apocalittico di “Subsidiary”, il manifesto anthemico “Soldiers in the army of love” e la sfuriata di “Heart attack” sono tutti da scoprire. I fan della disco minimalista e politonale apprezzeranno sicuramente l’indescrivibile “No name”. Il Lupo si trova in via XXVII Traversa - Arenile 340, a Cervia.