Ceramica e mosaico, due giovani artiste uniscono Faenza e Ravenna

Due giovani artiste tra ceramica e mosaico. Inaugura oggi alle 18 alla galleria comunale d’arte Voltone della Molinella la mostra ’Declinazioni contemporanee ceramica e mosaico’ della 25enne Federica Sangiorgi e della 27enne Francesca Fantoni. Presenteranno una trentina di opere che combinano l’uso del mosaico in pietra e vetro con la ceramica e il metallo. La produzione è nata interamente nella bottega Mondial Tornianti Gino Geminiani di via Nuova. Qui le due artiste, entrambe allieve dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, hanno utilizzato argille colorate, il tornio e diverse tecniche ceramiche come l’ingobbio, lo smalto, le cristalline e la cottura Raku. Attraverso queste tecniche hanno ottenuto ’lustri’ coloratissimi che riproducono i colori e la brillantezza dei mosaici bizantini. Le opere mettono così insieme tecnica e creatività delle due città di Faenza e Ravenna, offrendo un linguaggio nuovo e contemporaneo di forme e colori. La mostra, infatti, invita lo spettatore a intraprendere un viaggio in cui ceramica e mosaico non sono solo tecniche, ma veri e propri linguaggi visivi.