Ceramica ’Made in Italy’. A Faenza due giorni d’arte

Una mare di ceramica ha invaso ieri Faenza per l’edizione 2025 di Made in Italy. L’evento, organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con l’Ente Ceramica Faenza, vede la partecipazione di 120 ceramisti da tutta Italia, di cui 25 sono botteghe faentine. Gli stand, che espongono un’ampia varietà di creazioni che spaziano dall’arte pura al design, dai gioielli agli strumenti musicali, sono allestiti in piazza del Popolo e in piazza Martiri della Libertà.

Il sindaco Massimo Isola, durante il taglio del nastro, ha sottolineato come la manifestazione "stia costruendo la propria identità" e si stia sempre più avvicinando all’idea di un evento che unisca il meglio della produzione artigianale e artistica italiana. "La ceramica è molto porosa rispetto alle culture territoriali –ha detto Isola –, evidenziando come l’evento voglia mettere in luce le differenze, i linguaggi, i colori, le sensibilità dei vari territori italiani, creando un’identità nazionale che possa generare opportunità di sviluppo economico".

Oltre agli stand, la manifestazione propone un ricco calendario di mostre. Tra le altre, a Palazzo del Podestà ’Azzurro fragile. Omaggio alle antiche terre di Faenza nell’arte contemporanea’, aperta anche oggi dalle 10 alle 20 e nei giorni feriali, dalle 16.30 alle 19; alla Galleria comunale d’arte Molinella è stata inaugurata ’Confine: l’arte di attraversare e custodire’; a Spazio Ceramica (via Pistocchi 16) è stata inaugurata l’esposizione delle artiste del Faenza Art Ceramic Centre Ruth Ballou (USA) e Rosa Maria Costanzini (Italia). Oggi la mostra-mercato sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20.