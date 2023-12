Ceramica, Palio, Passatore. I temi delle opere per le rotonde

Ceramica, Passatore, Motor Valley e Palio sono i temi individuati dal Comune di Faenza per le opere d’arte che potranno caratterizzare le rotatorie della città. La Giunta ha recentemente approvato gli indirizzi per il concorso di idee destinato a valorizzare gli elementi identitari della città manfreda. Da tempo, infatti, uno dei progetti dell’Amministrazione è quello di poter caratterizzare le rotatorie di Faenza con alcune opere che possano, come in altre città, avere una valenza turistica e di promocommercializzazione del territorio, inserendole nel Map, il museo all’aperto che a oggi conta oltre 60 pezzi che possono essere sempre ammirati proprio perché collocati all’esterno. Ora il Comune di Faenza ha deciso di bandire un concorso di idee per la presentazione di progetti di opere d’arte destinati a quattro rotatorie stradali.

Il progetto, da tempo allo studio, ha già individuato le rotatorie e i relativi temi ai quali gli artisti interessati dovranno ispirarsi. La rotatoria in prossimità dell’ingresso del casello autostradale di Faenza, all’intersezione con le strade provinciali Naviglio e San Silvestro, dovrà contenere un’opera sul tema ‘Faenza Città della Ceramica’; quella tra la provinciale San Silvestro Felisio e via Pana invece sarà destinata a ospitare un ‘pezzo’ sul tema ‘Motor Valley dell’area faentina’; la rotonda tra via Cavalcavia e via Granarolo sarà focalizzata sul ‘Niballo - Palio di Faenza’ e infine quella all’intersezione tra via Canal Grande e via Firenze dovrà contenere un manufatto sul tema della 100 Km del Passatore. Il documento pubblicato sul sito del Comune specifica che per valorizzare i temi verrà promosso un concorso di idee da svolgersi in un’unica fase, per acquisire le proposte dagli artisti interessati ai quali verrà attribuito un premio. Ai primi due progetti selezionati del concorso di idee, per ogni rotatoria, saranno corrisposti a titolo di premio rispettivamente duemila euro al primo classificato e mille al secondo. Le idee premiate verranno acquisite in proprietà dal Comune di Faenza che successivamente dovrà poi trovare le risorse per la progettazione e la realizzazione delle opere.