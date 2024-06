Ceramica per le vittime di violenza: "Così prende forma il loro coraggio"

Ferite che si sono rimarginate e che grazie alla ceramica arrivano a luccicare. È la bellezza dell’imperfezione quella che la ceramista Ana Cecilia Hillar plasma, insieme alle donne vittime di violenza, nei laboratori di kintsugi attivati dal Settore Servizi alla comunità dell’Unione della Romagna faentina, in collaborazione con Sos Donna e il Museo internazionale delle ceramiche. Il kintsugi è una tecnica giapponese che consiste nel saldare fra di loro, con una colata di oro fuso, ceramiche andate in frantumi che si presentano poi solcate da venature abbaglianti. "Il procedimento che adoperiamo insieme alle donne coinvolte, che sono finora ventidue dai 19 anni ai 60, è leggermente più semplice – prosegue Ana Hillar –. Si modella una ceramica, normalmente una tazza, anche se qualche partecipante si è subito indirizzata verso forme più scultoree, per poi creare sulla sua superficie una sorta di ‘ferita’ che due cotture dopo verrà ricoperta di una patina dorata".

Quelle ceramiche accompagnano poi le donne nel loro percorso di vita: rimangono con loro, testimoniando quella ferita che le ha trafitte, ma anche il suo essersi rimarginata, il suo luccicare come respiro di un organismo rinato. "Quella ferita è parte del loro vissuto, non devono rinnegarla – spiega Monia Scarpa, responsabile delle Politiche di genere per i Servizi alla comunità –. È una cicatrice fatta di dolore, ma anche di coraggio". Alcuni dei pezzi approderanno sui banchi di Argillà il prossimo settembre: il ricavato sarà donato a Sos Donna. I percorsi prevedono un primo appuntamento, immersivo, con i Servizi alla comunità, e quattro laboratori al Museo delle ceramiche. Molte di quelle donne non erano mai state prima al Mic: "Quasi tutte hanno una reazione di stupore, ma anche di orgoglio: dicono ‘qui ci è venuto mio figlio con la scuola’", confida la direttrice Claudia Casali. Le donne che partecipano ai laboratori vengono lasciate libere di modellare la ceramica assecondando il loro sentire, così come di scegliere i colori con cui dipingere. C’è chi opta per il bianco dei marmi, chi per un blu oltremare, "ma anche chi parte da toni più cupi – ammette Monia Scarpa – a riprova di un dolore e di una paura ancora non del tutto superati: il laboratorio serve a questo".

La fase più critica è quella in cui occorre scavare le ‘ferite’ che simulano la frattura alla base del kintsugi. "Per molte è un momento carico di emotività, in cui prende forma il coraggio che hanno avuto, e che ora consente loro di dare vita a qualcosa di prezioso". Molte partecipanti hanno alle spalle vite caratterizzate dalla solitudine, in cui la violenza patriarcale le ha spesso relegate fra le mura domestiche. "Mentre le ceramiche prendono forma nelle loro mani si vede crescere in loro la consapevolezza, ma anche la fierezza, di sapersi capace di dare vita a qualcosa di bello", proseguono Hillar e Scarpa. Una delle partecipanti ha sintetizzato: "Più il dolore ti ha spinta in basso, più è grande il salto che ti riconduce alla felicità".

Filippo Donati