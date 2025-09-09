Ceramica, "un’edizione di Made in Italy da record"

"Un’edizione di Made in Italy da record". Così il sindaco di Faenza Massimo Isola il giorno dopo la grande kermesse ceramica che ha investito la città nel fine settimana. Un bilancio positivo dunque per la terza edizione dell’evento nato durante il periodo covid e che, come aveva anticipato il primo cittadino nella conferenza stampa di presentazione, inizia a ritagliarsi una sua identità ben precisa, mettendo assieme tradizione, innovazione e partecipazione. Tre piazze coinvolte, oltre cinquanta volontari, una trentina di eventi collaterali sono i numeri di un weekend che, anche grazie al bel tempo, hanno incuriosito e attirato migliaia di visitatori italiani e stranieri, nelle vie del centro storico cittadino. Per la prima volta oltretutto, gli espositori hanno trovato spazio anche in piazza della Libertà, accanto alla Cattedrale: una novità accolta positivamente dal pubblico e dagli stessi artigiani. In piazza Martiri della Libertà, la nuova disposizione "ad anfiteatro" ha creato un ambiente dinamico, animato dalle dimostrazioni a cura dell’associazione Gino Geminiani e dallo stand Its, mentre piazza del Popolo è stata il cuore della manifestazione, punto di incontro e crocevia di tantissimi visitatori. Successo registrato anche per la grande mostra a Palazzo del Podestà. "Un’edizione meravigliosa – per il sindaco Isola –. Finalmente abbiamo potuto lavorare con ritmi organizzativi normali, dopo anni complessi, e credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. La manifestazione sta definendo sempre più chiaramente la propria identità: non è più soltanto una mostra-mercato, ma una vetrina a 360 gradi sull’artigianato artistico italiano, capace di essere ogni anno più puntuale e rappresentativa. Accanto alla centralità delle piazze, abbiamo colto l’occasione per raccontare, negli spazi diffusi della città, storie altrettanto importanti: il dialogo tra designer e maestri ceramisti, le contaminazioni con le arti contemporanee, i legami con le arti visive e con la produzione ceramica".

Riscontro positivo anche per le strutture ricettive, e non solo quelle del territorio visto che quest’anno la promozione dell’evento ha toccato la costa da Ravenna a Riccione nonché Bologna e l’Alto Mugello. "Abbiamo vissuto due giorni di grande partecipazione – ha proseguito il primo cittadino di Faenza -, il pubblico è stato numerosissimo, non solo durante il mercato ma anche nei giorni precedenti e gli artigiani hanno offerto performance di alto livello. Le mostre sono state molto visitate e apprezzate, ma soprattutto si è ricreato quel clima che contraddistingue la nostra città: accoglienza, qualità, freschezza creativa". Un weekend che ha infine valorizzato ulteriormente Faenza in ambito ceramico. Alcune mostre proseguiranno nei prossimi giorni come alla Galleria della Molinella e a Palazzo del Podestà, altre invece proseguiranno fino a ottobre.

d.v.