Ceramiche del Conca, a San Clemente non si sciopera

Nessuno sciopero alle Ceramiche del Conca, nello stabilimento di San Clemente, mentre la cassa integrazione straordinaria potrebbe partire dal 10 di dicembre. Il centinaio di lavoratori nello stabilimento di San Clemente condividono lo stesso destino con i 250, sempre del Gruppo Del Conca, impegnati negli stabilimenti ex Pastorelli di Savignano sul Panaro. A Modena i lavoratori, in accordo con la Filctem Cgil e le Rsu aziendali, hanno approvato un pacchetto di 16 ore di sciopero a partire da oggi, con presidio da mezzogiorno alle 14 davanti agli stabilimenti. Per quanto riguarda la situazione modenese, la trattativa si è incagliata sulla tredicesima, i cui ratei l’azienda non è più disposta a concedere.

La situazione dei lavoratori per tutti gli stabilimenti del Gruppo è la medesima, ma a San Clemente sindacati e lavoratori non hanno optato per lo sciopero. Ora si attende il tavolo di crisi convocato in Regione per giovedì, a cui saranno presenti sindacati e azienda. Se ci saranno novità arriveranno in quella sede, ma la strada della Cigs pare ormai inevitabile. A generare lo stato di difficoltà sono stati gli ordini che anche per il 2025 dovrebbero riflettere le difficoltà e le contrazioni viste negli ultimi tempi. A livello mondiale la concorrenza è sempre maggiore e i nuovi mercati ormai non più emergenti, a partire da quello indiano, producono a prezzi sensibilmente inferiori. Una situazione globale complessa che non sempre può essere ribaltata con l’alta qualità del prodotto fabbricato in Italia.

La cassa integrazione straordinaria, se non arriveranno novità dal tavolo regionale, partirà il 10 di dicembre e avrà un periodo di 10 mesi. Su questo punto anche i sindacati non pongono veti vedendo nell’ammortizzatore sociale una garanzia per i lavoratori, vista la crisi del settore.

a.ol.