Cerca di disarmare i carabinieri: arrestato

Erano le 11.30 di domenica mattina quando a Milano Marittima il Nucleo operativo e radiomobile di Cervia ha fermato un 42enne di origine marocchina per un controllo. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo era stato attenzionato per alcuni comportamenti molesti davanti alla caserma dei carabinieri nei giorni precedenti. A seguito di una perquisizione, era stato trovato in possesso di cinque grammi di cocaina.

Quando l’altra mattina i militari lo hanno fermato in strada, l’uomo, apparso in stato confusionale, ha opposto resistenza e, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha cercato di sfilare la pistola dalla fondina di una carabiniera. Immobilizzato e condotto in caserma, la sua furia non si è placata: ha continuato a dare in escandescenze e ha tentato nuovamente di impadronirsi dell’arma di un altro carabiniere. Per questi motivi, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e tentativo di rapina a pubblico ufficiale. Il soggetto, che vive in Italia da circa trent’anni ma senza una fissa dimora, ha un passato segnato da numerosi periodi di detenzione carceraria per reati quali resistenza, spaccio di droga e, in un caso, sequestro di persona a scopo di estorsione. Le sue difficoltà nel reinserimento sociale erano evidenti, tanto che in passato era stato anche allontanato da un dormitorio. Difeso dall’avvocato Silvia Ceroni, il 42enne è comparso ieri davanti al giudice Cristiano Coiro, mantenendo un atteggiamento provocatorio nei confronti dei presenti e degli stessi militari. Alla luce della sua pericolosità, la Procura ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere e sarà processato a marzo.

l. p.