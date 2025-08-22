“Se non mi dai i soldi ti uccido”. E cerca di investire la moglie con il trattore

Ravenna, 23 agosto 2025 – Non sono serviti né l’ammonimento del questore né un precedente obbligo di presentazione in caserma tre volte la settimana. Secondo l’accusa, lui ha perseverato nelle vessazioni sulla moglie arrivando a minacciarla per ottenere danaro.

Motivo per cui il gip Federica Lipovscek - su richiesta del pm Silvia Ziniti - ha applicato all’uomo - un agricoltore 27enne residente nel forese, difeso dall’avvocato Pier Giorgio Berardi e accusato di maltrattamenti ed estorsione - l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri. La misura è subordinata all’applicazione del braccialetto elettronico: nel frattempo il 27enne è stato accompagnato in carcere.

La prima misura restrittiva per i medesimi reati, era decaduta il 16 dicembre scorso quando la moglie aveva rimesso la querela. Era anzi stata la donna, dandogli evidentemente fiducia, ad accompagnarlo alla caserma dei carabinieri di Mezzano. Ma le cose non erano andate per il meglio. Tanto che il primo luglio scorso lui si era presentato nel podere del quale lei è titolare cercando di investirla con un trattore. Per poi insultarla e minacciarla con frasi del tipo: “Ti ammazzo, mando via gli operai, ti distruggo la vita se non mi dai i soldi”.

Danaro che, per gli inquirenti, avrebbe dovuto calmare la crisi d’astinenza di lui. Nell’occasione l’uomo l’avrebbe inoltre colpita lanciandole frutta: lei alla fine gli aveva dato 50 euro. Una situazione fotocopia con minacce analoghe, si era presentata il 10 luglio: “Se non mi dai i soldi ti distruggo il furgone, spero che muori, ti uccido”, le parole pronunciate al culmine di una guida spericolata di un furgone.

Tanto che in quella occasione all’abitazione dei due erano arrivati i carabinieri di Russi. Alla vigilia di ferragosto, altra richiesta di danaro (70 euro). La sollecitazione di finire almeno il lavoro non era servita: lui avrebbe tirato diritto con minacce sul fatto che l’avrebbe fatta fuori, che le avrebbe provocato danni permanenti, che gliela avrebbe fatta pagare per il resto dei suoi giorni, che avrebbe distrutto l’azienda. Martedì scorso in occasione dell’interrogatorio di garanzia, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere limitandosi ad alcune dichiarazioni.