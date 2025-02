’Cercando Tobia’, soldato disperso

Una ricerca nel passato, sulle tracce di quel contadino di 34 anni partito per la Grande Guerra e mai più tornato. Un filo rosso che fa riemergere un passato fatto di sofferenza: la storia di tutti quegli uomini, strappati alla propria vita per combattere la guerra di qualcun altro.

Domani nella sala Baracca della Rocca di Lugo Max De Giovanni presenterà il suo libro ’Cercando Tobia’, ospite de La Squadriglia del Grifo, associazione culturale nata per la promozione del museo Baracca. L’evento si terrà alle 16.30 col saluto della sindaca Elena Zannoni. Il libro racconta la lunga ricerca effettuata dall’autore, durata anni, di informazioni sul bisnonno Tobia Ernesto Bendazzi, disperso nel 1917, nei giorni della scomparsa di Caporetto. L’anno successivo arrivò a casa una lettera in cui un prigioniero del campo di Zwickau in Germania riferiva che Bendazzi fosse con lui. Da lì non si è saputo più nulla.

De Giovanni in questi anni ha parlato con i figli di altri soldati e ha consultato archivi di Stato italiani ed esteri. "È certamente la storia di Tobia – dice l’autore – ma, allo stesso tempo dei soldati al fronte: penso a Masotti, suo compagno al fronte, morto a fine agosto 1917, al suo amico e compaesano Zanardo morto nel settembre 1917, a tutti i compagni del 79 reggimento, decimati in quei giorni tremendi del 1917, ai suoi amici che però sono tornati dalla prigionia".