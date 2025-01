Cercano di sfondare la porta in vetro . Ma non riescono a entrare nel salone

Hanno cercato di sfondare la porta d’ingresso in vetro del negozio: non ci sono riusciti, ma hanno comunque creato un danno consistente. Brutta sorpresa ieri mattina per la titolare del salone da parrucchiera ’Mai di lunedì’ a Ponte Nuovo, che ora dovrà sostituire la porta d’ingresso. "Per fortuna i vetri sono antisfondamento – dicono dal salone – e quindi il vetro si è rotto all’esterno ma dentro non c’è un graffio, abbiamo verificato toccandolo. Dentro al negozio c’è l’allarme perimetrale ma non è partito, dal momento che non sono riusciti a entrare: noi abbiamo saputo che cos’era successo solo in mattinata, ci ha avvisati una cliente che abita proprio sopra al salone".

Osservandolo dall’esterno, sembra che il vetro sia stato colpito ripetutamente con un oggetto, come una mazza. Forse qualcosa ha spaventato i malviventi, che dopo più colpi inefficaci hanno temuto di essere scoperti se avessero proseguito nella loro azione.