Cercansi due agenti di polizia locale

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha bandito un concorso per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di due posti di agente istruttore di polizia locale. L’ambito lavorativo sarà nell’area vigilanza e sicurezza della stessa Unione. Possono partecipare alla selezione i candidati (di età non inferiore ai 18 anni) che alla scadenza del bando siano in possesso della cittadinanza italiana, non abbiano subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale e siano in possesso della patente di guida categoria B (autoveicoli) e del diploma di maturità. Per i candidati, oltre a una prova scritta e a una orale, è prevista una prova di tipo ginnico sportiva, nella fattispecie una corsa a piedi sulla distanza di mille metri. Il termine ultimo per presentare le domande è fissato alle 09.30 dell’8 gennaio 2024. La domanda può essere presentata solo onlinem, dettagli nel sito web dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.