’Cercar Mariola per Ravenna’. La nostra torre

Ogni tanto si torna a parlare della nostra torre che, secondo Silvio Bernicoli, è citata per la prima volta come “turris macellatorum” in un documento del 26 novembre 1206. Come “torre del comune” è invece ricordata a partire dal 1326 quando probabilmente fu inaugurata da Guido Novello da Polenta che provvide anche a collocarvi la campana. Prima di passare al Comune la torre appartenne ai Guiccioli. Molti e curiosi gli usi della torre. In tempi lontani, quando si aveva notizia di un incendio in una zona della città, il custode saliva in cima per suonare il campanone e per gridare a squarciagola di accorrere nella zona colpita per spegnere il fuoco. L’usanza terminò nel 1906, non senza polemiche, con una delibera della Giunta. Ai ravennati, infatti, piaceva quella “tradizione apollinaresca” che aveva anche i suoi aspetti folcloristici. Il custode, infatti, mentre gridava la località dell’incendio, riceveva in cambio “pepate facezie, cui dall’alto si replicava con non meno pepate ed assai più reboanti interiezioni”. Dovevano essere sicuramente dei dialoghi spassosissimi! Dalle due alle tre di notte la campana batteva anche il “coprifuoco” e ai tocchi si aggiungeva un minaccioso “At ved! At ved!” gridato dal campanaro per indurre i nottambuli a rientrare in casa. La nostra torre è “pendente” e per evitare che ci cascasse sulla testa è stata oggetto di alcuni interventi per garantirne la stabilità. È stata “scapitozzata” e imbragata alla base con una struttura di ferro che ha spodestato dal loro sito naturale i due famosi frammenti (un cavaliere e una testa di donna) che i ravennati hanno sempre considerato la rappresentazione dell’antico modo proverbiale “Cercar Mariola per Ravenna”. Sul lato di via Ferruzzi (già XIII Giugno) si può notare sulla destra, poco sopra l’imbragatura, una piccola testa di marmo. Certo, la Mariola era tutt’altra cosa ma a questo mondo bisogna anche accontentarsi. Nel frattempo si è costituito in città un comitato di ravennati (Liberazione della Mariola) che vorrebbe far ritornare la Mariola e il cavaliere nei pressi della torre. Vecchie cronache raccontano che la cella campanaria era usata a volte come bisca segreta, confidando che difficilmente la “forza pubblica” si sarebbe sciroppata una quantità incredibile di scalini per andare a multare chi si dedicava al gioco non consentito. Una volta, però, forse a causa di una soffiata, una guardia fece capolino nella bisca e rimase stupito che fra i giocatori ci fosse un prete. “Anche lei? Ma cosa fa qui?”. Risposta candida: “Passavo di qua!”.

Franco Gàbici