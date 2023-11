Cercasi nuovo gestore del bar

Il Rione Rosso è in cerca di un nuovo gestore per il bar del circolo. A darne notizia è stata la stessa associazione tramite i propri canali social. Il bar si trova in via Campidori 28 a Faenza ed è il punto di riferimento dei soci del circolo e di quelli delle altre associazioni che nei locali del Rione Rosso hanno sede e si riuniscono settimanalmente. Chiunque fosse interessato a candidarsi dovrà inviare una mail a rionerosso@rionerosso.it, allegando il proprio curriculum vitae e una breve lettera di presentazione.