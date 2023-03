Cercasi parrucchierea con esperienza

Un parrucchierea

Scadenza il 6 aprile 2023.

Il salone Armonie di Cateriana Schimmenti cerca una parrucchierea per il negozio di Massa Lombarda. Ai candidati e alle candidate si richiede una buona esperienza nella mansione ricercata e la corretta formazione professionale. Il contratto proposto è a tempo determinato ma con la possibilità di riconferma: in questo caso verrebbe trasformato in un contratto a tempo indeterminato. La sede di lavoro è ovviamente a Massa Lombarda, mentre l’orario è da concordare con la proprietà: può essere sia part time, sia a tempo pieno con gli orari di apertura del salone e con giorno libero il lunedì, come normalmente avviene in questo settore lavorativo.