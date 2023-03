Cercasi un gelataio per 20 ore a settimana

Una banconierea di gelateria

Scadenza il 14 aprile 2023.

La gelateria Cuor di Gelato di Faenza ricerca per il suo negozio una figura che lavori a contatto diretto con la clientela, occupandosi del servizio al cliente stesso, con la preparazione di coni, coppette gelato e crepes. Il lavoratore dovrà anche utilizzare la macchina montapanna, la macchina per lo yogurt e il registratore di cassa per i pagamenti di quanto speso dalla clientela.

Ai candidati è richiesto il possesso della licenza media e della patente di guida con utilizzo di vettura autonoma. La sede del lavoro è a Faenza e il contratto è a tempo determinato. Viene proposto un part time di 20 ore settimanali con orario pomeridiano.