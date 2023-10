Cercasi volontari per ’Cucinasorriso’

‘Cervia Social Food’ cerca volontari per la cucina popolare di Cervia, ’Cucinasorriso’ che a breve aprirà i battenti. Oggi alle 18 in via Levico 13 è in programma un incontro informativo per aderire al progetto di volontariato o anche solo per avere informazioni e conoscere la nuova importante realtà cervese. Il servizio di cucina popolare, già attivo a Bologna e a Cesena, sarà aperto all’interno di un magazzino della zona artigianale di Cervia, in via Levico 13, a pranzo dal lunedì al sabato ed anche alcune sere.