"Cerchiamo di rendere vivo il quartiere"

"Negli anni il Borgo è peggiorato - osserva Marika Fiammenghi, dell’omonima Ferramenta - e si vede a iniziare dai negozi sfitti. Noi ci impegnato e cerchiamo di renderlo il più vivo possibile, ci sforziamo di far arrivare fino qui le iniziative che vengono organizzate in centro storico, ma è difficile. Dal punto di vista della sicurezza a noi non è mai capitato niente, però sentiamo i clienti che vengono per cambiare le serrature, per sistemare vetri rotti, insomma i furti ci sono". Marika Fiammenghi spiega che la zona è vivace soprattutto attorno alla chiesa di San Rocco, dove si trova la maggior parte delle attività, allontanandosi da quell’area i negozi sfitti aumentano.