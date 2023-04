"Cerco due persone ma con orario ridotto: così è ancora più dura"

Virna Lazzari da tre anni è la titolare dell’hotel President a Tagliata. Da quando è arrivata, le formule della pensione completa e della mezza pensione sono sparite, sostituite dal b&b.

Lazzari, come mai questa scelta?

"In realtà non per motivi legati alla carenza di personale. Semplicemente io preferisco questa formula, mi sembra più comoda per gli ospiti e anche per me, come organizzazione. Da turista ho sempre scelto i b&b".

Si lavora tanto?

"La formula b&b attira soprattutto chi fa soggiorni brevi, come un weekend. Questo comporta spese diverse rispetto all’hotel classico e anche più alte per l’igienizzazione delle stanze, specialmente dopo il Covid".

I dipendenti quanti sono?

"Sei. Per quanto riguarda la ristorazione, a noi basta una persona in cucina a preparare torte e biscotti per la colazione e un’altra in sala per il servizio, che comunque è a buffet. Chi fa pensione completa e ristorazione a pranzo e cena ha bisogno di più personale in cucina e in sala".

Sta cercando altro personale?

"Sì, due persone per la pulizia delle camere. Ho i contatti di due donne, ci siamo sentite, vedremo. In generale si fa fatica a trovare personale che lavori soltanto nei weekend o che faccia part time: chi fa la stagione vuole lavorare a tempo pieno".

Lei ha già aperto il suo hotel quest’anno?

"No, apriamo dal 20 aprile. Però so già per certo che diverse persone che erano qui con me l’anno scorso torneranno".

Da quanto tempo cerca questi due dipendenti?

"Ho provato già quest’inverno a mettere degli annunci e a spargere la voce. Speravo di trovare una persona qui del posto che fosse disponibile a fare soltanto i weekend, o 34 giorni a settimana, ma non sono riuscita a trovarla. Dalle riunioni fatte con Federalberghi è emerso che il problema del personale quest’anno è importante".

Se non dovesse trovare queste due figure che le mancano quale potrebbe essere la soluzione?

"Eh, se non le trovo... Devo trovarle, per forza, non posso fare diversamente. Per un giorno si può trovare una soluzione, ma non per tutta una stagione".

sa.ser